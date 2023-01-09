В Братске неизвестный поджег военкомат при помощи бутылки с горючим, повреждены два этажа

В Братске полиция ведет поиск неизвестного, устроившего пожар в здании военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Около двух часов ночи 9 января находившие в военкомате на Рябиновой улице женщина-охранник и полицейский заметили возгорание, они вызвали пожарных, которые быстро потушили огонь.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, одетого во все черное, который перелез через металлический забор и бросил в окно первого этажа здания бутылку с горючим, уточняет Baza.

В результате пожара повреждены кабинеты на первом и втором этажах, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал, сообщает Telegram-канал Mash.