В российском регионе годовалый ребенок закрылся в авто в 30-градусный мороз

В Челябинской области годовалый ребенок закрылся в автомобиле в 30-градусный мороз

В Троицке Челябинской области годовалый ребенок, оставшийся на несколько секунд без присмотра родителей, случайно закрылся в автомобиле в 30-градусный мороз. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Челябинска».

К спасателям в российском регионе обратились муж и жена. Они рассказали, что их маленький сын оказался заблокирован в авто.

Ребенок, сидя в детском кресле, дотянулся до центрального замка и закрыл двери машины. Родители пытались уговорить мальчика, открыть им, но все было бесполезно.

Прибывшие на место спасатели быстро вскрыли машину и передали напуганного ребенка родителям. Мальчик не пострадал.

Ранее житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Мальчика заметили прохожие и вызвали полицейских. После происшествия ребенок попал в реанимацию.