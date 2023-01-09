Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 9 января 2023Россия

В российском регионе годовалый ребенок закрылся в авто в 30-градусный мороз

В Челябинской области годовалый ребенок закрылся в автомобиле в 30-градусный мороз

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Троицке Челябинской области годовалый ребенок, оставшийся на несколько секунд без присмотра родителей, случайно закрылся в автомобиле в 30-градусный мороз. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Челябинска».

К спасателям в российском регионе обратились муж и жена. Они рассказали, что их маленький сын оказался заблокирован в авто.

Ребенок, сидя в детском кресле, дотянулся до центрального замка и закрыл двери машины. Родители пытались уговорить мальчика, открыть им, но все было бесполезно.

Прибывшие на место спасатели быстро вскрыли машину и передали напуганного ребенка родителям. Мальчик не пострадал.

Ранее житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Мальчика заметили прохожие и вызвали полицейских. После происшествия ребенок попал в реанимацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
В США заявили о превращении конфликта на Украине в «окопную войну»
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Артура Смольянинова
Эмили Ратаковски снялась в купальнике
В январе к Земле приблизится яркая комета
В Турции рассказали о получателях продукции по зерновой сделке
В ДНР заявили о попытках отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов
Таиланд передумал вводить въездные требования для россиян
В США развеяли популярный на Западе миф об Украине
Потерявшего память мужчину в двух брюках и шлеме без визора нашли у набережной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.