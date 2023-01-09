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06:00, 9 января 2023Интернет и СМИ

Девушка отправила сообщение на номер умершего друга и попала в неловкую ситуацию

Девушка написала умершему другу и стала получать звонки от нового владельца номера

Фото: Unsplash

Девушка с ником probrachi рассказала о том, как отправила сообщение на телефон умершего друга и стала получать массу звонков и посланий от нового владельца номера. Пост о том, как она попала в неловкую ситуацию, был размещен на Reddit.

По словам probrachi, ее друг ушел из жизни два года назад. В ноябре и декабре 2022 года девушка начала особенно часто думать о нем и скучать по нему, а на Рождество отправила на его номер телефона сообщение. «Привет, Энди. Я так по тебе скучаю. В последнее время я часто думаю о тебе. Иногда я гадаю, сколько бы татуировок ты уже набил, если бы все еще был с нами. Уверена, некоторые мы бы сделали вместе. Хотела бы я рассказать тебе о новом парне, которого недавно встретила. Я знаю, он бы показался тебе классным. Счастливого Рождества. Я люблю тебя», — гласило послание.

Автор публикации отметила, что и ранее писала сообщения покойному другу, и они не получали статус «прочитано». Однако в этот раз ей сразу поступил ответ. Девушка принялась переписываться с новым владельцем номера и рассказала ему о своей потере, но вскоре выяснила, что ее собеседник — 10-летний мальчик. «Он писал: "Меня зовут Брэндон, как зовут тебя? Я учусь в пятом классе в такой-то школе в таком-штате". Я сказала ему, что это классно, устроила с ним беседу по поводу безопасного поведения в интернете, предупредила его, чтобы он больше так не делал. Затем я сказала ему, что у меня есть сестра примерно его возраста и мне было бы не по себе, если бы она общалась с незнакомым 18-летним человеком», — добавила probrachi.

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Девушка попыталась завершить общение с ребенком, но в последующие дни он постоянно звонил ей и отправлял сообщения. По словам пользовательницы портала, каждый раз это служит ей напоминанием о том, что ее близкий человек умер. Вместе с тем probrachi подчеркнула, что не хочет блокировать номер телефона, когда-то принадлежавший другу, поэтому игнорирует звонки и послания.

В комментариях некоторые пользователи признались, что время от времени также отправляют сообщения умершим близким. «Это вселенная говорит тебе, что пора двигаться дальше», — высказался о ситуации с probrachi один из прочитавших рассказ. Героиня истории же отметила в комментариях, что после написания поста все-таки заблокировала номер телефона мальчика.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, как благодаря сообщению от незнакомца узнала правду об отце. Девушка заявила, что прошла ДНК-тест и выяснила, что воспитавший ее мужчина на самом деле не был ее отцом.

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Маргарита Щигарева
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