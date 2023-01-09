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10:35, 9 января 2023Силовые структуры

Пятерых россиян задержали за диверсии на железной дороге

В Красноярском крае задержали подозреваемых в диверсиях молодых россиян

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали пятерых молодых россиян, подозреваемых в диверсиях на железной дороге. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, задержанным от 19 до 22 лет, среди них ранее судимый за кражу бездомный и студент Красноярского финансово-экономического колледжа. С 26 декабря по 4 января злоумышленники занимались поджогами релейных шкафов на железнодорожных перегонах. Таким образом они пытались устроить сбой в движении поездов на территории региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Обвиняемые отправлены в СИЗО на время расследования.

Ранее 9 января сообщалось, что в ЛНР обнаружили лагерь ВСУ «Лесная сказка» для обучения детей диверсионной деятельности

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Азамат Асланов
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