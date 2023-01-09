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21:53, 9 января 2023Экономика

Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты

Repubblica: европейское эмбарго на нефтепродукты из России приведет к росту цен на топливо

Фото: Pixabay

Эмбарго европейских стран на импорт российских нефтепродуктов, которое должно вступить в силу с 5 февраля, приведет к росту цен на топливо. О последствиях новых ограничений предупредила итальянская газета Repubblica.

По данным издания, ограничения, действующие с 5 декабря 2022 года, пока слабо повлияли на цены, так как на рынке было достаточное количество сырой нефти, однако с обработанным сырьем ситуация совсем другая, поскольку за последние 20–25 лет западные страны старались отказываться от «загрязняющего» производства и количество таких предприятий снизилось.

Газета отметила, что цены на импорт топлива из России всегда были конкурентоспособными, однако новые ограничения приведут к их неминуемому росту.

Ранее стало известно, что Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в этом году в пять раз. Ближневосточная страна рассчитывает нарастить поставки до 2,5 миллиона тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день.

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Марина Совина
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