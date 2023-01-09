Китай захотел «переписать» правила глобального энергетического рынка

FT: переход Китая к покупке нефти за юани приведет к новому энергопорядку в мире

Обозреватель Рана Форухар выразила мнение, что переход Китая к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях приведет к формированию нового энергетического порядка в мире. Соответствующий материал публикует Financial Times.

По мнению автора статьи, встреча президента Китая Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре 2022 года привела к созданию «нефтеюаня»,

Аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Позар подчеркнул, что Китай намерен «переписать» правила глобального энергетического рынка, и рождение нефтеюаня поспособствует «переменам в контексте намерения стран БРИКС отказаться от использования валюты США».

По его прогнозам, количество сделок с расчетом в юанях возрастет, а Китай начнет тесно сотрудничать со странами Персидского залива, в несколько раз увеличив объемы закупаемого у них топлива. Предполагается, что подъем нефтеюаня еще больше подпитает «огонь дедолларизации», добавила автор материала.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что арабским странам следует помочь Китаю снизить влияние США в нефтяной отрасли. В материале говорится, что переход на торговлю в юанях поможет установить собственную валюту для расчета в нефтяных сделках и ослабить влияние Вашингтона на бизнес в этой сфере.