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08:23, 9 января 2023Мир

В Европарламенте рассказали о возможном возобновлении поставок газа из России

Депутат ЕП Мариани: ЕС в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из России

Фото: Baz Ratner / Reuters

Евросоюз может начать переговоры по возобновлению поставок российского газа в ближайшие месяцы. Об этом сообщил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью «Известиям».

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев», — подчеркнул Мариани, комментируя возможность обсуждения восстановления поставок газа по газопроводу «Северный поток» на фоне энергокризиса.

Мариани также заявил, что лидеры стран ЕС боятся «вызвать недовольство» Вашингтона или «подвергнуться шантажу» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия — наш сосед и что в долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой», — добавил парламентарий.

В Евросоюзе энергетический кризис усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. Еврокомиссия вскоре призвала европейские страны готовиться к прекращению поставок из РФ. Помимо этого, был введен в действие план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15 процентов на период до 31 марта 2023 года.

Марина Совина
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