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15:33, 9 января 2023Экономика

Уровень инфляции в России сравнили с другими странами

РИА Новости: Россия оказалась на 50-м месте по инфляции среди всех стран мира

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россия в октябре прошлого года оказалась на 50-м месте по инфляции среди стран мира, самые высокие темпы роста цен были в Зимбабве (268,8 процента), следует из расчетов РИА Новости.

Также высокий уровень инфляции отмечен в Ливане (158,5 процента), Венесуэле (155,8 процента) и Судане (102,6 процента). Пятерку «антилидеров» замыкает Аргентина с 88 процентами. В Турции показатель — 85,5 процента. Рядом с Россией в рейтинге оказались Чили (12,8 процента) и Самоа (12,4 процента).

Всего в мире было шесть стран с темпами роста цен от 30 до 40 процентов и десять стран с уровнем инфляции в 20-30 процентов. Еще в 44 странах показатель составил от 10 до 20 процентов. Таким образом, более чем в половине государств инфляция не превышала 10 процентов. Всего сравнились показатели 155 стран.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в зоне евро сократилась до 9,2 процента в декабре по сравнению с 10,1 процента в ноябре. Она снижается на протяжении двух месяцев.

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Платон Щукин
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