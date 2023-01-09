Подростки забили до смерти россиянина и попали под статью

СКР: на Камчатке двое подростков забили до смерти мужчину, возбуждено уголовное дело

На Камчатке двое подростков стали фигурантами уголовного дела после жестокого избиения местного жителя, который скончался от полученных травм. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

15-летним жителям города Елизово вменяется причинение тяжкого вреда здоровью 56-летнему мужчине.

По данным следствия, подростки в последних числах декабря в бытовом помещении общежития напали на жильца из хулиганских побуждений и нанесли ему множественные удары по голове и телу. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице спустя несколько дней, уточняет KP.RU.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемых. Они дали признательные показания.