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08:27, 9 января 2023Силовые структуры

Подростки забили до смерти россиянина и попали под статью

СКР: на Камчатке двое подростков забили до смерти мужчину, возбуждено уголовное дело

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Камчатке двое подростков стали фигурантами уголовного дела после жестокого избиения местного жителя, который скончался от полученных травм. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

15-летним жителям города Елизово вменяется причинение тяжкого вреда здоровью 56-летнему мужчине.

По данным следствия, подростки в последних числах декабря в бытовом помещении общежития напали на жильца из хулиганских побуждений и нанесли ему множественные удары по голове и телу. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице спустя несколько дней, уточняет KP.RU.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемых. Они дали признательные показания.

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Любовь Ширижик
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