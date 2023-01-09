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21:11, 9 января 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал выгонявшую его из дома пожилую жену приятеля

Под Костромой мужчина зарезал пожилую жену приятеля, которая пыталась выгнать его из дома

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

В Костромской области 52-летний россиянин зарезал 73-летнюю женщину. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 декабря 2022 года фигурант выпивал в гостях у знакомых пенсионеров в деревне Ведрово Кадыйского района. Когда пожилая жена хозяина дома вернулась в жилище, то стала выгонять гостя. Они поссорились, тогда мужчина достал нож и несколько раз ударил потерпевшую. Она выбежала на улицу, а нападавший скрылся. 30 декабря тело погибшей нашли в овраге, и россиянина задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина признал вину. Сейчас он находится в СИЗО.

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Екатерина Власова
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