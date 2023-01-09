Опубликована карта боевых действий на Украине на 9 января

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 9 января

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 9 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По сообщению официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, на всех направлениях проведения спецоперации российские военные уничтожили более 230 солдат Вооруженных сил Украины и десятки единиц военной техники, среди которой — образцы западных вооружений.

Так в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой народной республики были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Ивановка Луганской народной республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

Также Конашенков сообщил, что на огневых позициях были уничтожены две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с начала спецоперации российские войска уничтожили: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3793 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7978 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.