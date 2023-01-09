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15:54, 9 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 9 января

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 9 января

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 9 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

По сообщению официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, на всех направлениях проведения спецоперации российские военные уничтожили более 230 солдат Вооруженных сил Украины и десятки единиц военной техники, среди которой — образцы западных вооружений.

Так в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой народной республики были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Ивановка Луганской народной республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

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Также Конашенков сообщил, что на огневых позициях были уничтожены две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с начала спецоперации российские войска уничтожили: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3793 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7978 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Марк Леонов
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