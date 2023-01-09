Супругов из России осудят за убийство пятилетнего мальчика массажером

На Кубани судят супругов, забивших пятилетнего мальчика до смерти деревянным массажером

На Кубани 29-летнего россиянина и его 32-летнюю жену судят за истязание двух детей и убийство пятилетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пара познакомилась в 2019 год, спустя год мужчина и женщина вступили в брак. На тот момент у фигурантки уже были дети от других возлюбленных. С марта по июнь 2022 года супруги регулярно издевались над 11-летней девочкой и ее пятилетним братом из-за непослушания и плохой успеваемости в школе. Сообщники били детей руками, ремнем, шнуром питания и деревянным массажером.

Ночью 9 июня подельники, находясь у себя в квартире на улице Тюляева, нанесли мальчику удары проводом от зарядки и массажером, а также руками и ногами. Ночью ребенок скончался. Наутро супруги узнали об этом и решили скрыть следы преступления, инсценировав похищение ребенка. Отчим поместил тело мальчика в сумку, вывез его в лесополосу на берегу реки Кубань и закопал.

Вечером 10 июня семья направилась на отдых на берегу реки. После этого мать обратилась в полицию и сказала, что во время пикника сын пропал. Правоохранители и волонтеры начали розыск мальчика. В ходе расследования выяснилось, что к гибели и пропаже ребенка причастны его мать и ее супруг.

Так как женщина на момент совершения преступления была беременна, ее арестовали уже после родов. Новорожденную девочку и двухлетнюю совместную дочь фигурантов отдали под опеку бабушке, а 11-летнюю школьницу — ее биологическому отцу.