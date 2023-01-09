Двух российских врачей приговорили к реальному сроку за смерть девочки

В Алтайском крае два врача отправились в колонию из-за смерти годовалой девочки

Два врача центральной районной больницы села Советcкое в Алтайском крае приговорены к реальным срокам лишения свободы в связи со смертью годовалой девочки и взяты под стражу в зале суда. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщила Ольга Чеснокова, представитель СУ СКР по Алтайскому краю.

«Следствием и судом установлено, что 11 января 2021 года в медицинское учреждение с термическими ожогами тела I-II степени поступила годовалая девочка. Двумя врачами — заместителем главного врача, по совместительству — анестезиологом-реаниматологом, и врачом анестезиологом-реаниматологом была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием игл большего диаметра, не соответствующих возрастной группе, а также без ультразвуковой визуализации и ЭКГ-мониторинга», — рассказала Чеснокова.

В тот же день девочка скончалась. Согласно результатам судебной экспертизы, к смерти ребенка привели действия российских врачей, нарушившие порядок проведения медицинской манипуляции.

Каждый из медиков приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, им запрещено заниматься врачебной деятельностью два года после отбытия основного наказания. Это первый в России приговор врачам по статье о ненадлежащем оказании услуг, согласно которому назначены реальные, а не условные сроки наказания.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о врачах Михаиле Чанове и Олеге Якунине. «11 января 2021 года годовалая девочка из Якутии, приехавшая с родителями в гости к родственникам в Алтайский край, случайно опрокинула на себя чашку горячего чая. Жизни эта травма не угрожала, и девочку отвезли в больницу для углубленного обследования. Там она несколько часов спустя скончалась — как выяснилось, при установке катетера ей проткнули легкое, причем, судя по результатам вскрытия, катетер пытались установить несколько раз — во всяком случае, в легких ребенка обнаружены множественные проколы, которые и привели к смерти», — отметил источник.

Ранее, в сентябре 2022 года, суд назначил тюремные сроки врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного. Их приговорили к 9,5 и 9 годам колонии соответственно.