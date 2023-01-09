Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из состава организации

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации, о чем ранее просила Украина. Своей позицией по данному вопросу она поделилась с Welt.

По ее словам, в сегодняшних реалиях членство Москвы имеет смысл. «Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом», — подчеркнула Шмид и заметила, что нахождение за одним столом не означает обмен «дипломатическими любезностями».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий. По его словам, ситуация в организации формируется «не лучшим образом». Он напомнил, что ОБСЕ создавали как площадку для равноправного диалога и взаимодействия, однако последнее время она переживает глубочайший кризис.