Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца

Депутат сейма Польши Бурый раздавил российский огурец на столе ведущего TVP Info Клечека

Депутат польского сейма Яцек Бурый поругался с телеведущим из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей и раздавил огурец на его столе в эфире телеканала TVP Info. Видео опубликовано на YouTube-канале вещателя.

Ведущий программы Милош Клечек с иронией указал на заявление Бурого о том, что в стране «недорогое» топливо. «Вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <...> Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — заметил журналист.

В ответ политик заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия, намекая на то, что ему не понять, каково живется обычным полякам. «Ты такой умник, пожалуйста, это тебе», — сказал Бурый и, достав из кармана огурец, разбил его об стол журналиста и вышел из студии.

Ведущий обвинил депутата в организации «мощного запланированного шоу» и напомнил, что Бурый рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.

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