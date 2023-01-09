В Англии запретят одноразовую посуду

The Guardian: в Англии запретят использовать пластиковую посуду

Британское правительство запретит использование одноразовой посуды в Англии. Ограничение распространится на тарелки, столовые приборы и другие товары из пластика. Об этом сообщает The Guardian.

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Тереза Коффи заявила, что запрет на одноразовую посуду значительно повлияет на попытки остановить загрязнение окружающей среды пластиком. Согласно информации издания, соответствующий документ будет опубликован 14 января.

Статистика показывает, что ежегодно в Англии используется около 1,1 миллиарда одноразовых тарелок и 4,2 миллиарда пластиковых столовых приборов. Из них лишь 10 процентов перерабатываются после использования. Ранее запреты на использование подобных товаров ввели в Шотландии и Уэльсе.

О планах правительства Британии ввести запрет на одноразовую посуду стало известно в декабре 2022 года. Тогда Коффи рассказала, что процесс будет поэтапным, а привычные товары из пластика начнут заменять биоразлагаемыми альтернативами.