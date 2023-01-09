Троих россиян задержали за нападение на школьника из-за перцового баллончика

В Петербурге двоих парней и их знакомую задержали за нападение на 13-летнего семиклассника

В Петербурге троих россиян — 18-летнего и 20-летнего парней и их 19-летнюю знакомую — задержали за нападение на 13-летнего подростка и незаконное лишение его свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 января на улице Политрука Пасечника несколько подростков затеяли драку, среди них был семиклассник, учащийся лицея. В ходе потасовки один из участников конфликта применил перцовый баллончик к 20-летнему маляру, который проходил мимо.

Тот решил, что это сделал 13-летний школьник, и решил ему отомстить. Парень, его товарищ и подруга подкараулили подростка на автобусной остановке и обвинили его в применении баллончика, после чего избили. Затем они насильно посадили семиклассника в машину и привезли к одному из домов на Аннинском шоссе.

Когда подросток вышел из машины, подельники вновь нанесли ему удары по голове и телу и поставили на колени. После этого девушка облила его спиртосодержащей жидкостью и избила. Затем школьника отпустили.

Сейчас он находится на лечении. В скором времени фигурантам предъявят обвинение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.