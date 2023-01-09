Польша создаст новую пехотную дивизию на востоке страны

Глава Минобороны Польши Блащак заявил о создании новой пехотной дивизии на востоке страны

Польша создаст на востоке страны новую пехотную дивизию, которая будет действовать на территории Подляского воеводства. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

«Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия Пехоты легионов. Дивизия, которая будет прежде всего действовать на территории Подляского воеводства», — рассказал министр.

По словам Блащака, в новое тактическое соединение будут входить четыре бригады по четыре батальона в каждой. На вооружение дивизии передадут американские танки Abrams и южнокорейские K-2, самоходные гаубицы производства Польши Krab и Южной Кореи К-9, а также беспилотные системы разведки.

Ранее руководство НАТО отправило в Польшу около 700 единиц военной техники, в том числе американские танки Abrams и оборудование к ним. Вооружение доставили на территорию страны морским путем. После разгрузки в порту Гдыня танки отправили по железной дороге в восточные регионы Польши, в частности в район Кракова. Кроме танков Abrams, в Польшу поставляются бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты М2 Bradley