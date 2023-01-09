Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:04, 9 января 2023Россия

В российском городе пожарный пострадал при тушении ТЦ

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: в Барнауле пожарный пострадал при тушении ТЦ
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал / «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

В Барнауле произошел пожар в торговом доме «Успех». В ходе тушения возгорания пострадал один пожарный. Об этом сообщили ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, пожар в городе начался на складе автомобильной резины на третьем этаже здания. В тушении были задействованы 92 человека личного состава и 27 единиц техники.

Сообщение о возгорании в ТЦ поступило 9 января в 00:41 (8 января в 20:41 по московскому времени). Локализация пожара на площади около 500 квадратных метров была зафиксирована в 04:17 (9 января в 00:17 по московскому времени). В 05:02 (9 января в 01:02 по московскому времени) удалось ликвидировать открытое горение.

В начале декабря стало известно о пожаре в квартире дома № 28 на улице Генерала Белова в столице, один человек сгорел заживо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США запретили Украине применять оружие для ударов вглубь России
Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск
В российском городе пожарный пострадал при тушении ТЦ
Девушка отправила сообщение на номер умершего друга и попала в неловкую ситуацию
На российском рынке ипотеки увидели признаки пузыря
Власти одобрили масштабный план ремонта инфраструктуры РЖД
Китай захотел «переписать» правила глобального энергетического рынка
Таиланд ввел коронавирусные ограничения для туристов
Европа решила проблему прохождения отопительного сезона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.