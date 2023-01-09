В российском городе пожарный пострадал при тушении ТЦ

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: в Барнауле пожарный пострадал при тушении ТЦ

В Барнауле произошел пожар в торговом доме «Успех». В ходе тушения возгорания пострадал один пожарный. Об этом сообщили ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, пожар в городе начался на складе автомобильной резины на третьем этаже здания. В тушении были задействованы 92 человека личного состава и 27 единиц техники.

Сообщение о возгорании в ТЦ поступило 9 января в 00:41 (8 января в 20:41 по московскому времени). Локализация пожара на площади около 500 квадратных метров была зафиксирована в 04:17 (9 января в 00:17 по московскому времени). В 05:02 (9 января в 01:02 по московскому времени) удалось ликвидировать открытое горение.

В начале декабря стало известно о пожаре в квартире дома № 28 на улице Генерала Белова в столице, один человек сгорел заживо.