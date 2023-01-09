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20:56, 9 января 2023Среда обитания

Раскрыт необходимый для удовлетворения спроса на премиальное жилье в Сочи срок

Эксперт Кабешева: для удовлетворения спроса на премиальное жилье в Сочи нужно до 15 лет

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Для удовлетворения спроса на премиальное курортное жилье в Сочи необходим срок от 10 до 15 лет. Информацию об этом раскрыла коммерческий директор компании Five Елена Кабешева, пишет «Интерфакс».

По мнению эксперта, рынок курортной недвижимости в Сочи и России в целом фактически отсутствует. «По нашим оценкам, при нынешних темпах вывода новых проектов курортной недвижимости на рынок нужно лет 10–15, чтобы удовлетворить спрос, который все накапливается», — отметила Кабешева.

Специалист добавила, что потенциал данного субрынка в компании оценивают в два миллиона квадратных метров. Она рассказала, что объем предложения в ближайшие несколько лет может вырасти втрое, если позволят экономическая и политическая ситуация в стране. В компании Five также убеждены, что у рынка недвижимости Сочи есть потенциал для того, чтобы конкурировать с курортами в Турции, а также с Дубаем.

В декабре эксперты Five описали портрет типичного покупателя курортного жилья из России. По их данным, главными российскими покупателями курортной недвижимости стали мужчины с семьей в возрасте от 40 до 60 лет.

Полина Кислицына
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