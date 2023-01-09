Патриарх Кирилл рассказал школьникам о значении праздника Рождества

Патриарх Кирилл в видеообращении рассказал школьникам о значении праздника Рождества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества обратился к школьникам в рамках проводимого еженедельно информационно-просветительского занятия «Разговоры о важном».

Патриарх рассказал об истории праздника, о том, что календарная система и современный счет времени ведется именно от Рождества Христова.

Также он рассказал и о рождении Христа. «Люди ждали скорее судью, царя, а в мир пришел милосердный спаситель. Бог приходит к людям, чтобы послужить им и дать им силы бороться со злом, спасти их от зла и показать путь к преодолению смерти», - сказал Патриарх.

«Что празднуют христиане в этот день? Соединение бога с человеческой природой. Этим праздником утверждается высокая ценность и человеческой жизни также. В глазах бога ценен каждый человек, даже если он в чем-то заблуждается и совершает ошибки. Высокое призвание каждого из нас – верить в бога и через это, избавляясь от заблуждений, преображать мир любовью и добротой», - добавил Святейший.

Он также отметил, что «для нашего народа совершение добрых дел всегда было очень важным дело». «И вовсе не потому, что приобреталась какая-то выгода. Наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки, на долю которых выпали испытания, твердо знали: творить добро надо потому что это правильно. Совершающий добрые дела уже имеет награду в самом себе, так как ничто не может сравниться с радостью от помощи ближнему. Когда мы являем любовь и заботу о других людях, мы обогащаем себя внутренне, приобретаем в сердце ценное духовное сокровище», - сказал он.

Информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном» проводятся в образовательных учреждениях в рамках внеурочной деятельности с 5 сентября 2022 года. Занятия проводятся для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием. Реализация данного проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.