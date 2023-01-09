Россиянин до смерти забил 19-летнюю знакомую из-за флирта с приятелем

В Петербурге хозяин квартиры до смерти забил 19-летнюю знакомую из-за флирта с гостем

В Петербурге ранее судимого россиянина задержали за убийство 19-летней девушки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, преступление было совершено 8 января в квартире дома №2 на улице Руднева. Вечером к хозяину квартиры пришла его знакомая, с которой он общался в течение полутора лет — девушка помогала ему по хозяйству, иногда они занимались сексом. Позже в гости к мужчине зашел 27-летний приятель.

Владельцу жилья показалась, что его подруга флиртует с гостем. После этого он стал избивать и ее, и товарища. В результате оба потеряли сознание. Затем он позвал в гости еще одного приятеля. Тот вызвал полицию и скорую. Избитый мужчина пришел в себя, а девушка скончалась.

Предполагаемого убийцу задержали полицейские, он написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении дела. Известно, что 11 лет назад мужчина был судим за убийство человека брошенной из окна шиной.