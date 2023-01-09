Блогерша назвала бесполезные привычки в уходе за кожей

Блогерша Натали О’Нил назвала умывание по утрам бесполезной привычкой

Бьюти-блогерша Натали О’Нил назвала бесполезные ежедневные привычки в уходе за кожей. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В первую очередь пользовательница сети, чей блог насчитывает 115,2 тысячи подписчиков, призвала отказаться от умывания по утрам. По ее мнению, таким образом многие люди стремятся избавиться от косметических средств, которые они нанесли на лицо вечером, думая о том, что они несовместимы с дневными продуктами. «Нужно ли смывать продукты, которые вы использовали для ухода за кожей вечером? И ответ — нет», — заявила она.

Кроме того, блогерша порекомендовала не использовать большое количество ретиноидов (производные от витамина А, который является одним из основных нутриентов, обеспечивающих клеточное обновление кожи — прим. «Ленты.ру»). Вдобавок О’Нил отметила, что в настоящий момент производители создают очищающие средства, которые не влияют на pH кожного покрова. В связи с этим она посоветовала отказаться от тонера.

В заключение специалистка рассказала, что много раз наблюдала за тем, как некоторые люди прибегают к мицеллярной воде после умывания. Так, О’Нил пояснила, что данный продукт предназначен не для сбалансирования pH кожи, а для удаления макияжа.

В ноябре 2022 года доктор медицинских наук, дерматолог Джанин Дауни перечислила приводящие к раннему старению кожи привычки. По словам эксперта, излучение от компьютера или планшета способно спровоцировать расширение пор, появление морщин и гиперпигментацию кожи, известной как мелазма.