Ледяная скульптура сотрудника ГИБДД напугала пьяных водителей в Башкирии

В Башкирии созданная из льда и снега скульптура сотрудника ГИБДД напугала пьяных водителей

В Башкирии местная жительница Файза Фаттахова создала изо льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и его служебного автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, фигура инспектора в зеленом жилете и жезлом в руках показалась жителям деревни Новобайрамгулово очень реалистичной и напугала пьяных водителей.

«Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля», — отметили в республиканском МВД.

Полицейские поблагодарили автора композиции за помощь в профилактике пьяного вождения в праздничные дни.