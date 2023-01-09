Правительство учредило стипендию для студентов за успехи в инженерном деле

Правительство учредило стипендию имени Королева для студентов за успехи в инженерном деле

Правительство России учредило стипендию имени Сергея Королева за успехи в инженерном деле для российских студентов и аспирантов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Стипендия учреждена по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. Всего предусмотрено десять стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и десять стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно», — сообщает пресс-служба правительства.

Выдвигать кандидатов на получение выплат будут ученые советы образовательных организаций. В свою очередь, Минобрнауки будет принимать решение о стипендиатах по результатам конкурсного отбора. Кроме того, в комиссии войдут приглашенные эксперты, представители заинтересованных организаций и другие студенты.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в 2023 году в нижнюю палату парламента внесут законопроект о повышении студенческой стипендии до уровня МРОТ. По его словам, инициативу доработают, чтобы средства были заложены в проект федерального бюджета на следующий год.