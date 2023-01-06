В Госдуму внесут законопроект о повышении стипендии до уровня МРОТ

Депутат Нилов: законопроект о повышении стипендии до МРОТ внесут в Госдуму в этом году

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что законопроект о повышении студенческой стипендии до уровня МРОТ внесен в Госдуму в этом году. Его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, инициатива будет доработана, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год.

Он подчеркнул, что размер стипендии должен стимулировать обучающихся. При этом нынешний размер стипендий, по мнению Нилова, — это не стипендии вовсе, «они что есть, что их нет».

Говоря о комфортном для молодежи размере выплат, депутат отметил, что минимумом должен являться МРОТ или установленный регионами прожиточный минимум.