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08:15, 9 января 2023Экономика

В России предложили увеличить ввозные пошлины на светотехнику

«Ъ»: российские производители предложили увеличить ввозные пошлины на светотехнику до 15%

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские производители электроники предложили правительству увеличить ввозные пошлины на импортную светотехнику и компоненты для нее в среднем на 10–15 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, такой шаг призван стимулировать спрос на отечественные компоненты — сейчас при производстве крупных партий многие используют не российские, а более дешевые азиатские детали.

По словам GR-директора МСК «БЛ Групп» Евгения Долина, российский рынок светотехники делится на три сегмента: уличные и промышленные светильники (около половины рынка занимают российские производители), бытовое освещение (люстры, настольные светильники), где российские компании занимают около 10 процентов рынка, и лампы всех видов.

Долин отмечает, российские компании занимают только два-три процента внутреннего рынка производства ламп разных видов. Годовой оборот каждого из трех сегментов составляет 50–55 миллиардов рублей. В число крупнейших производителей входят ООО «ПК "Клевер"», GS Group и ТПК «Вартон», резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до конца 2023 года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств, чтобы не допустить дефицита на фоне санкций.

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Юлия Мискевич
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