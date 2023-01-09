Россиянина задержали за попытку отправить в колонию квадрокоптер с телефонами

Под Тулой задержали мужчину за попытку отправить квадрокоптер с девятью телефонами в ИК-4

В Тульской области 40-летнего местного жителя задержали за попытку отправить квадрокоптер с девятью мобильными телефонами в исправительную колонию № 4 (ИК-4). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ФСИН России.

По данным ведомства, телефоны и комплектующие к ним были разложены по четырем сверткам. Россиянин был остановлен сотрудниками ИК-4 во время патрулирования прилегающей к колонии территории.

Мужчина признал вину и рассказал правоохранителям, что хотел отправить коптер с запрещенным грузом по просьбе заключенных. По факту произошедшего проводится проверка.