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20:49, 9 января 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку отправить в колонию квадрокоптер с телефонами

Под Тулой задержали мужчину за попытку отправить квадрокоптер с девятью телефонами в ИК-4

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тульской области 40-летнего местного жителя задержали за попытку отправить квадрокоптер с девятью мобильными телефонами в исправительную колонию № 4 (ИК-4). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ФСИН России.

По данным ведомства, телефоны и комплектующие к ним были разложены по четырем сверткам. Россиянин был остановлен сотрудниками ИК-4 во время патрулирования прилегающей к колонии территории.

Мужчина признал вину и рассказал правоохранителям, что хотел отправить коптер с запрещенным грузом по просьбе заключенных. По факту произошедшего проводится проверка.

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Елизавета Новикова
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