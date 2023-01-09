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10:47, 9 января 2023Интернет и СМИ

В США развеяли популярный на Западе миф об Украине

Автор TAC Карпентер назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о «свободолюбивой демократии», однако киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Тед Гален Карпентер, назвав Украину ложной демократией из-за политики президента Украины Владимира Зеленского.

Автор считает, что сторонники Киева на Западе продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивный режим Зеленского. «Похоже, западным чирлидерам Украины совсем не стыдно. Они продолжают изображать страну как свободолюбивую демократию, хотя продолжают накапливаться свидетельства того, что это не так», — развеял Карпентер миф об Украине.

По мнению аналитика, подлинные демократии не запрещают оппозиционные партии, не закрывают оппозиционные СМИ и не подвергают жесткой цензуре те СМИ, которым позволяют работать. «Подлинные демократии не публикуют черные списки отечественных и зарубежных критиков, тем самым вешая им мишень на спину», — отметил также обозреватель. Автор уверен, что у США не должно быть интересов в украинском кризисе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик.

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Олег Давыдов
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