СК рассказал об издевательствах над российскими военными в украинском плену

СКР: российских военнопленных на Украине пытали током, выбивали им зубы и не давали есть

Следственный комитет России (СКР) зафиксировал новые факты бесчеловечного отношения к российским военнопленным на территории Украины. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

После обмена пленными с Украиной вернувшиеся российские служащие рассказали о многочисленных издевательствах над ними. Одному из военных выбили верхние передние зубы во время допросов. Мужчине надевали на голову мусорный пакет, после чего избивали руками и ногами.

Допрос другого военнослужащего продолжался десять суток — его били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове и пытали током. Все это время глаза россиянина были завязаны скотчем, его не кормили и не давали ему спать. В результате у военного сломаны пальцы, ухудшились зрение на правый глаз и слух на правое ухо.

Зафиксированные показания, отмечает СКР, свидетельствуют о нарушении требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Ранее появились кадры с освобожденными из украинского плена военными ДНР. На записи видно, как плачущие матери с букетами цветов в руках встречают своих сыновей.