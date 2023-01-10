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07:18, 10 января 2023Россия

В Госдуме назвали агонией планы Украины вступить в Евросоюз

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет назвал агонией планы Украины вступить в Евросоюз

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости рассказал о тщетных попытках Украины любыми способами ускорить попытки в Европейский союз, назвав их стремление агонией.

«Режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле», — заявил политик.

По его словам, попытка перенести обсуждение данного вопроса с осени на весну является ничем иным, как агонией Киева, демонстрирующей отчаянные попытки украинских властей показать, что они держат ситуацию под контролем. Шеремет подчеркнул, что выделение Украине недостаточных объемов помощи от западных партнеров, а также постоянный обман украинцев с их стороны говорит о том, что президент Владимир Зеленский будет оставаться у власти недолго.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал американских политиков «маньяками применения силы» и заявил, что они направят Киеву еще больше оружия. Сенатор отметил, что Соединенные Штаты призывают обескровливать страну и дальше, дав ей еще больше оружия, в том числе танки Abrams и дальнобойную артиллерию.

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Марина Совина
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