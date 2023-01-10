Пьяную женщину высадили из самолета под песни и аплодисменты пассажиров

Пассажирку рейса Jetstar высадили в Австралии из-за пьянства и нарушения инструкций

Пассажирку австралийской компании Jetstar Airways сняли с рейса из-за пьянства и нарушения инструкций экипажа. Инцидент попал на видео, которое стало вирусным в сети, на него обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, как пятеро полицейских зашли на борт самолета, следовавшего из Голд-Коста в Мельбурн. Правоохранители пытались спокойно договориться с напившейся женщиной, однако та отказалась покидать салон лайнера добровольно. Одному из полицейских пришлось схватить ее и вывести силой. В этот момент другие пассажиры, снимавшие происходящее на видео, стали аплодировать и петь песни.

Арестованную 42-летнюю женщину обвинили в хулиганстве. Ей придется предстать перед судом, максимальной мерой наказания по ее статье может стать денежный штраф.