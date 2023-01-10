Мошенница Анна Делви нашла еще один способ заработать вопреки домашнему аресту

Аферистка Анна Делви решила заработать на собственном реалити-шоу вопреки домашнему аресту

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, нашла еще один способ заработать вопреки нахождению под домашним арестом. Об этом ее адвокат Дункан Левин рассказал Page Six.

Юрист знаменитости заявил, что его клиентка решила создать собственное реалити, в котором она расскажет историю своей жизни. По словам мужчины, таким образом Сорокина хочет развеять неверное представление общественности о ее персоне. «Побочные последствия судимостей действительно губительны. Все, с кем она разговаривает, изначально думают о ней как об аферистке, поэтому ей приходится нелегко», — пояснил Левин.

Собеседник издания уточнил, что на данный момент шоу находится в стадии разработки. «Мы получили несколько предложений от производственных компаний и сейчас ищем ту, которая предложит справедливую цену за правду Анны», — подчеркнул он.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.