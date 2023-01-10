Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:34, 10 января 2023Силовые структуры

В результате поджога архива ФСИН уничтожены 800 дел российских заключенных

На Кубани неизвестные подожгли архив ФСИН, в огне сгорели 800 дел бывших заключенных

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В городе Новокубанск Краснодарского края неизвестные подожгли архив Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в результате чего в пожаре были уничтожены 800 дел бывших заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Возгорание в одноэтажном здании на Кооперативной улице началось в четыре часа утра 10 января. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и за 20 минут потушили здание. Однако в огне успели сгореть документы.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Здание архива не было оборудовано видеонаблюдением и сигнализацией.

Основная версия произошедшего, рассматриваемая следователями, поджог. Начато расследование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о получении раскритикованным Кадыровым генералом новой должности
Рита Дакота показала внешность после уменьшения губ
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
ООН призвала разблокировать коридор до Нагорного Карабаха
В результате поджога архива ФСИН уничтожены 800 дел российских заключенных
Популярный российский ведущий рассказал о полете на «заминированном» самолете
Названы самые выгодные вложения в 2022 году
Психотерапевт дала несколько советов боящимся взрослеть
На Украине вскрыли схему выезда из страны через фиктивные браки
Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.