Шойгу заявил о планах повысить возможности применения истребителей

Шойгу заявил о планах повысить возможности применения авиации в зоне работы систем ПВО

Вооруженные силы России повысят возможности применения авиации в зоне действия современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу. Его слова во вторник, 10 января, приводит РИА Новости.

В частности, речь идет об истребителях и бомбардировщиках, отметил министр. Он также сообщил о планах совершенствовать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).