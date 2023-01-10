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12:56, 10 января 2023Россия

Шойгу заявил о планах повысить возможности применения истребителей

Шойгу заявил о планах повысить возможности применения авиации в зоне работы систем ПВО

Фото: Евгений Одиноков / Reuters

Вооруженные силы России повысят возможности применения авиации в зоне действия современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу. Его слова во вторник, 10 января, приводит РИА Новости.

В частности, речь идет об истребителях и бомбардировщиках, отметил министр. Он также сообщил о планах совершенствовать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Евгения Куликова
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