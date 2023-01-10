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12:02, 10 января 2023Россия

Юрист заявил о попытках забрать здания римско-католической архиепархии в Москве

Ремесло заявил о попытках забрать четыре здания римско-католической архиепархии в Москве

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Юрист Илья Ремесло заявил о попытках захвата имущества римско-католической архиепархии в Москве. По его словам, речь идет о четырех зданиях.

По его словам, этим занимается уроженец Украины, гражданин Польши, который проживает в Испании. Как отметил юрист в своем Telegram-канале, в 2018 году архиепархия получила в собственность комплекс четырех зданий храма на Милютинском переулке, 18. А ранее, в 2016 году был заключен договор между архиепархией и юридической фирмой «МПХ Мосинвест-Сибирь», которая впоследствии уступила эти права компании «Доступное жилье».

Суть договора заключалась в оказании юридических услуг архиепархии для получения права собственности на здания храма. По словам Ремесло, теперь юристы рассчитывают получить здания. Решение суда, как он отметил, пока обжалуется в апелляции.

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Константин Ляпунов
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