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10:08, 10 января 2023Силовые структуры

Человеческий череп с пулевым отверстием найден у жилого дома в Петербурге

Человеческий череп с пулевым отверстием найден при прорыве трубы у дома в Петербурге

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В центре Петербурга рабочие аварийной бригады при устранении последствий прорыва трубы у жилого дома обнаружили человеческий череп с пулевым отверстием. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 9 января на Средней Подьяческой улице Адмиралтейского района. Для проведения ремонта на место аварии пригнали экскаватор, который стал рыть котлован, чтобы подобраться к месту прорыва трубы.

На глубине 1,5 метра в ковш попал человеческий череп, у которого в области темени было отверстие круглой формы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели осмотр и изъяли находку.

Останки направлены в морг на исследование, по итогам которого будет установлена личность погибшего.

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Любовь Ширижик
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