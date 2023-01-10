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Человеческий череп с пулевым отверстием найден у жилого дома в Петербурге
Человеческий череп с пулевым отверстием найден при прорыве трубы у дома в Петербурге
В центре Петербурга рабочие аварийной бригады при устранении последствий прорыва трубы у жилого дома обнаружили человеческий череп с пулевым отверстием. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел вечером 9 января на Средней Подьяческой улице Адмиралтейского района. Для проведения ремонта на место аварии пригнали экскаватор, который стал рыть котлован, чтобы подобраться к месту прорыва трубы.
На глубине 1,5 метра в ковш попал человеческий череп, у которого в области темени было отверстие круглой формы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели осмотр и изъяли находку.
Останки направлены в морг на исследование, по итогам которого будет установлена личность погибшего.