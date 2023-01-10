Стало известно о первом деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ

Депутат Госдумы Хинштейн сообщил о первом в России деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ

В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что дело возбуждено сразу по двум статьям кодекса об административных правонарушениях — 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и 20.1 (мелкое хулиганство).

«Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально-известного издательства "Попкорн букс"», — написал парламентарий.

Хинштейн отметил, что надеется, что дело будет доведено до суда. Также он добавил, что издательство бросило государству открытый вызов.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. Роскомнадзор сможет включать пропагандирующие ЛГБТ ресурсы в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.