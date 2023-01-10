Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов в Запорожской области

В Запорожской области задержали двоих граждан Украины за подготовку диверсий

В Запорожской области российские силовики задержали двоих граждан Украины, готовивших ряд диверсий на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, диверсанты были обнаружены разведчиками недалеко от населенного пункта Васильевка. Вскоре после этого они были задержаны.

Во время допроса мужчины признались, что их задачей было совершение диверсий.

9 января сообщалось, что в ЛНР обнаружили лагерь ВСУ «Лесная сказка» для обучения детей диверсионной деятельности.