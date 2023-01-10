Врач раскрыла опасное действие популярной в соцсетях маски для лица

Косметолог Рэйчел Робертсон: маски для лица из яичного белка вызывают сальмонеллы

Косметолог Рэйчел Робертсон раскрыла опасное действие популярной в соцсетях маски для лица. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Star.

Речь идет о популярном на платформе TikTok тренде, в котором пользователи используют яйцо. Например, блогер Армен Адамян показал в соцсети видео, которое набрало более одного миллиона просмотров, как он применяет яйцо в качестве дешевого средства от черных точек. Мужчина разбил его, вылил в миску и с помощью пластиковой бутылки удалил желток. После этого он принялся взбивать белок венчиком. Полученную смесь юзер нанес на свой нос и поверх наложил небольшую салфетку. Выдержав 10-15 минут, Адамян снял так называемый патч и продемонстрировал на камеру результат. На размещенных кадрах видно, что поры на носу стали чистыми.

Однако Робертсон предупредила читателей издания, что данное средство небезопасно для человека. По ее словам, яичный белок борется с загрязнениями и излишним себумом на лице, но не с прыщами. Кроме того, врач отметила, что подобный продукт может вызвать появление таких бактерий, как сальмонеллы.

В декабре 2022 года молодая мать Си-Си Хоффман, недавно родившая второго ребенка, сделала омолаживающую маску из грудного молока и разозлила подписчиков.