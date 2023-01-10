В Казахстане произошел взрыв газа в многоэтажном доме

МЧС Казахстана сообщило о взрыве газа в многоэтажном доме в Караганде

В многоэтажном доме казахстанского города Караганда произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Как рассказали в ведомстве, взрыв произошел в одной из квартир 16-этажного дома, после начался пожар. «Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация людей. В подъезде сильное задымление», — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и медики, информации о числе жертв и пострадавших нет.

В МЧС также отмечают, для обогрева жильцов к дому направляются три вахтовых автобуса — температура в Караганде опустилась до минус 33 градусов по Цельсию.