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19:43, 10 января 2023Бывший СССР

В Казахстане произошел взрыв газа в многоэтажном доме

МЧС Казахстана сообщило о взрыве газа в многоэтажном доме в Караганде

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

В многоэтажном доме казахстанского города Караганда произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Как рассказали в ведомстве, взрыв произошел в одной из квартир 16-этажного дома, после начался пожар. «Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация людей. В подъезде сильное задымление», — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и медики, информации о числе жертв и пострадавших нет.

В МЧС также отмечают, для обогрева жильцов к дому направляются три вахтовых автобуса — температура в Караганде опустилась до минус 33 градусов по Цельсию.

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Алевтина Запольская
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