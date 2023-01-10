Взрыв в украинском городе Очаков попал на видео

Военкор Лисицын опубликовал видео взрыва в украинском городе Очаков

Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен взрыв в украинском городе Очаков Николаевской области.

Лисицын подчеркнул, что, вероятнее всего, взрыв произошел на складе с боеприпасами.

Ранее администрация Очакова рассказала, что в городе произошли взрывы. Других подробностей администрация Очакова не привела. Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве, расположенном на юге Украины. По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики, в городе и Николаевской области предупредительные сигналы не действовали.