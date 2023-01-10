Греция и Германия обсудили поставки украинским войскам БМП-1

Минобороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП-1 с заменой их на Marder

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обсудили поставки Афинами бронированных машин пехоты, пишет РИА Новости со ссылкой на греческое военное ведомство.

Стороны подняли вопрос о передаче украинским войскам БМП-1 из Греции с заменой их на немецкие бронированные машины Marder. Кроме того, они договорились об укреплении двустороннего оборонного сотрудничества и обсудили развитие событий на Украине.

В июне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что Афины готовы оказать Киеву военную помощь, однако страна будет скромной в силу ограниченности ресурсов. Так, греческие власти готовы поставить Украине только от 20 до 30 бронемашин. По его словам, чтобы Афины решились на такие поставки, необходимо заменить соответствующую технику на более современную — пока что речь идет об обмене на бронемашины немецкого производства.