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12:38, 10 января 2023Силовые структуры

Российский стоматолог предложила вылечить зубы остановившим ее сотрудникам ГИБДД

В Улан-Удэ нетрезвый стоматолог предложила вылечить зубы остановившим ее сотрудникам ГИБДД

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Улан-Удэ нетрезвая женщина-стоматолог, которую остановили сотрудники ГИБДД за рулем, предложила правоохранителям взятку в виде лечения зубов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Республике Бурятия

По данным ведомства, инцидент произошел 20 декабря. 33-летняя россиянка, которая управляла автомобилем Honda в состоянии алкогольного опьянения, попросила не составлять в отношении нее административный протокол.

Разговор женщины с полицейскими попал на видео.

«Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста! Я серьезно. Да, я выпила», — говорит нарушительница автоинспекторам.

Однако стражи порядка не согласились на такую сделку и отправили врача на медосвидетельствование.

Елизавета Новикова
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