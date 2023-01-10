Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:57, 10 января 2023Интернет и СМИ

На «Госуслугах» запустили новую функцию

В Минцифры сообщили о запуске на «Госуслугах» функции регистрации ребенка онлайн

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Родители теперь смогут зарегистрировать ребенка онлайн на сайте «Госуслуги», подав соответствующую заявку. О запуске новой функции сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

«Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и должен подать заявление на сайте «Госуслуги». «МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД», — добавили там. По данным Минцифры, прописку для детей оформили онлайн уже шесть тысяч российских семей.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, позволяющий временно зарегистрировать проживающего у гражданина иностранца. Для того чтобы подать соответствующее заявление, на портале необходимо выбрать сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил о положении бойцов «Вагнера» в Соледаре
На «Госуслугах» запустили новую функцию
59-летнего россиянина осудили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек
Блогерша показала наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей
Армения обвинила Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе
В США впервые за 84 года признали россиянина боксером года
На Урале осудили на 24 года педофила за изнасилование девочек
Дан прогноз цен на новые квартиры в Москве
Польша объявила о полной независимости от российского угля
Россиянам подсказали способ вернуться в форму после праздников с помощью музыки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.