Пушилин заявил о перехваченной у ВСУ инициативе в Донбассе

Пушилин заявил, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на одних участках ведется активное удержание позиций и изматывание противника, а на других — наступление и освобождение городов и районов ДНР.

В конце декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины направило в города Артемовск и Соледар мобильные группы, сформированные из иностранных наемников. По его словам, отправленные ВСУ отряды иностранцев «хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях Hummer, и вооружены НАТОвским оружием».