Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 10 января 2023Мир

Секретные материалы Байдена содержали разведданные по Украине и Ирану

CNN: среди секретных материалов в офисе Байдена были разведданные об Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Среди секретных документов времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена обнаружили данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Об этом рассказал CNN знакомый с вопросом источник.

По словам собеседника телеканала, документы были датированы периодом с 2013 по 2016 год. Он уточнил, что они были найдены в трех или четырех коробках, которые также содержали незасекреченные бумаги. При этом подавляющее большинство коробок в офисе содержали личные документы семьи Байдена, включая материалы об организации похорон его сына Бо и письма с соболезнованиями, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что в начале ноября в преддверии промежуточных выборов в аналитическом центре Penn Biden Center было обнаружено порядка десяти материалов времен вице-президентства Байдена. Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в северном округе выяснить происхождение материалов и то, как они оказались в аналитическом центре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил о положении бойцов «Вагнера» в Соледаре
Московские врачи спасли ребенка с огромной опухолью у сердца
Секретные материалы Байдена содержали разведданные по Украине и Ирану
В Белгородской области обстреляли Шебекино
Мужчину осудили на шесть лет за избиение до смерти россиянина 24 года назад
Пентагон определился с местом для обучения специалистов ВСУ на ЗРК Patriot
На «Госуслугах» запустили новую функцию
59-летнего россиянина осудили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек
Блогерша показала наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей
Армения обвинила Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.