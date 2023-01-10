Секретные материалы Байдена содержали разведданные по Украине и Ирану

CNN: среди секретных материалов в офисе Байдена были разведданные об Украине

Среди секретных документов времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена обнаружили данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Об этом рассказал CNN знакомый с вопросом источник.

По словам собеседника телеканала, документы были датированы периодом с 2013 по 2016 год. Он уточнил, что они были найдены в трех или четырех коробках, которые также содержали незасекреченные бумаги. При этом подавляющее большинство коробок в офисе содержали личные документы семьи Байдена, включая материалы об организации похорон его сына Бо и письма с соболезнованиями, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что в начале ноября в преддверии промежуточных выборов в аналитическом центре Penn Biden Center было обнаружено порядка десяти материалов времен вице-президентства Байдена. Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в северном округе выяснить происхождение материалов и то, как они оказались в аналитическом центре.