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13:04, 10 января 2023Ценности

Блогерша назвала неуместную на работе одежду для женщин

Блогерша Амира Бессетт назвала неуместными на работе легинсы и топы на тонких бретелях

Фото: Alexandra Gorn / Unsplash

Блогерша Амира Бессетт назвала неуместную для женщин в рабочее время одежду. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 80,5 тысячи подписчиков.

Так, эксперт по этикету не рекомендовала подписчицам надевать в указанных условиях легинсы, поскольку они просвечивают и слишком облегают фигуру. Кроме того, юзерша посоветовала воздержаться от топов на тонких бретелях, которые открывают тело и не подходят для рабочей обстановки.

В то же время инфлюэнсерша заявила, что девушкам не следует носить кроп-топы. По ее словам, последние предпочтительно выбирать только для пляжного отдыха. В завершение Бессетт добавила, что из-под одежды не должно быть видно нижнее белье.

Ранее модный редактор The Sun Клемми Филдсенд также назвала неуместную в офисе одежду, которую не следует носить сотрудникам. Эксперт отнесла к недопустимым в данном случае нарядам изделия с открытой спиной, вырезами и V-образным декольте ниже середины груди.

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Алина Гостева
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