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18:47, 14 ноября 2022Ценности

Названа неуместная одежда в офисе

Модный редактор Клемми Филдсенд назвала прозрачные наряды неуместными в офисе

Фото: unsplash

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала неуместную в офисе одежду, которую не следует носить сотрудникам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отнесла к недопустимым в данном случае нарядам изделия с открытой спиной, вырезами и V-образным декольте ниже середины груди. «Сексуальный образ следует создавать, когда вы дома или на вечеринке», — отметила она.

Также журналистка включила в свой список прозрачные предметы гардероба и короткие топы, поскольку они могут ассоциироваться с непрофессионализмом. «Никто не захочет продвигать женщину, которая все еще одевается как подросток», — высказалась Филдсенд о последних.

Ранее в ноябре сообщалось, что блогершу с никнеймом @notmariedee дважды отправили домой из офиса из-за отвлекающих коллег от работы нарядов. Так, в первый раз девушка надела сиреневый топ с глубоким вырезом, во второй — черное облегающее платье длиной до колен с высоким воротником.

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Алина Гостева
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