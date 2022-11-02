Девушку дважды отправили домой из офиса за отвлекающий коллег от работы наряд

HR-менеджер отправила девушка домой из офиса из-за черного платья с высоким воротником

Девушку (имя и фамилия неизвестны) выгнали с работы из-за непристойной одежды. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @notmariedee рассказала, что на прошлой неделе сотрудница отдела кадров отправила ее домой из-за сиреневого топа с глубоким вырезом. Однако, по словам блогерши, на этой неделе ее снова попросили покинуть свое рабочее место из-за черного облегающего платья с высоким воротником, длина которого достигает чуть ниже колен. Автор видео спросила HR-менеджера, почему ее во второй раз просят уйти. «Мне жаль, но то, что вы носите слишком откровенно и отвлекает», — сказала она.

Видеоролик стал вирусным, набрав более 23,5 миллионов просмотров и 2,5 миллионов лайков.

Зрители оказались озадачены решением рекрутера, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Я руководитель отдела кадров, и я думаю, что ваша одежда подходит для работы», «Да, это отвлекает. Примерно три секунды, пока я мысленно говорю: "Вау, она сегодня выглядит потрясающе". И каким-то образом мне все еще удается выполнять свою работу», «Она злится, что ты выглядишь лучшее ее», — высказывались они.

В октябре эксперт по этикету, основательница агентства по подбору персонала Polo & Tweed и профессиональный рекрутер Люси Челленджер назвала одежду, в которой не стоит ходить на работу в офис. Специалистка рассказала, что джинсы в данном случае допустимы, но в первую очередь необходимо учесть их цвет и крой. Кроме того, неподходящей для офиса одеждой, по мнению Челленджер, являются короткие юбки и откровенные декольте.